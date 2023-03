Benevento, termina l'avventura della Primavera al torneo di Viareggio Sconfitta per i giallorossi nel match degli ottavi di finale

Termina agli ottavi di finale l'avventura della Primavera al torneo di Viareggio. I giallorossi sono stati sconfitti con il risultato di 2-1 dalla Rappresentativa Serie D. A passare in vantaggio è stato il Benevento dopo tre minuti dal fischio d'inizio del secondo tempo, grazie a una marcatura realizzata da Pellegrino. Gli avversari hanno ribaltato la contesa con le reti Opoola e Giacchino che gli hanno permesso di ottenere la qualificazione ai quarti di finale. Termina così l'esperienza della truppa di Scarlato nell'importante manifestazione internazionale. Adesso la testa del Benevento sarà tutta rivolta al campionato che lo vede in piena lotta per un posto nei play off. La prossima sfida si giocherà in trasferta a Pescara.