Benevento, gli impegni del settore giovanile: la Primavera sfida lo Spezia Match interni per le under 17 e 15. L'under 16 affronta il Perugia in trasferta

Sarà un weekend impegnativo per il settore giovanile del Benevento. La Primavera aprirà le danze sabato mattina, quando all'Avellola ospiterà lo Spezia. I giallorossi di Rocco sono reduci dal pareggio rimediato in casa del Pisa, con successivo scivolamento al secondo posto per via della vittoria del Cesena a Bari. L'obiettivo dei sanniti è quallo di ritornare al vertice della classifica. La sfida con i bianconeri comincerà alle ore 11.

Il programma delle under

Incontri all'Avellola anche per le under 17 e 15 che affronteranno la Vis Pesaro. Alle 11 sarà di scena la compagine di Grande, mentre alle 13:30 sarà la volta dell'under 17 di Carbone. L'under 16, invece, affronterà il Perugia in trasferta: fischio d'inizio alle ore 11.

Settore giovanile, le classifiche:

PRIMAVERA 2: Cesena 14, Benevento e Pisa 13, Perugia 12, Cosenza 11, Virtus Entella, Napoli e Palermo 10, Bari 9, Spezia e Ternana 7, Ascoli 6, Salernitana 5, Crotone 4, Pescara e Monopoli 3.

UNDER 17: Ancona 18, Arezzo 12, Benevento, Latina. Pescara e Audace Cerignola 10, Monterosi Tuscia e Foggia 9, Gubbio e Perugia 7, Casertana, Pineto, Vis Pesaro e Fermana 4, Recanatese 3.

UNDER 16: Perugia e Ancona 10, Benevento 8, Avellino, Juve Stabia e Pescara 7, Turris e Taranto 6, Fermana 3, Vis Pesaro 2, Arezzo 1, Sorrento 0.

UNDER 15: Perugia 15, Pescara, Foggia e Monterosi Tuscia 13, Arezzo 12, Benevento 9, Gubbio e Latina 8, Audace Cerignola 7, Pineto 5, Casertana e Vis Pesaro 4, Ancona 3, Recanatese 2, Fermana 0.