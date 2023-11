Primavera, Sorrentino protagonista: vittoria in rimonta del Benevento Decisiva la doppietta dell'attaccante giallorosso

Benevento-Spezia 3-2

Benevento: Nunziante, Di Martino (15'st Guerra), Ciurleo, Eletto, Panzarino, Marrone (8'st Di Serio), Pengue, Donatiello (31'st Politi), Sorrentino, Carriola (31'st Francescotti), Rossi (31'st Polverino). A disp.: Giangregorio, Damiano, Esposito, Festino, Fierro. All.: Rocco

Spezia: Plaia, Scartoni (31'st Maurelli), Raineri, Benvenuto (15'st Manfrone), Ebano, Garzia, Pedicillo, Bordin (1'st Lachowicz), Fontanarosa (31'st Piazza), Campana (25'st Suatoni), Di Giorgio. All.: Vecchio

Arbitro: Vergaro di Bari. Assistenti: Fracchola di Bari e Festa di Barletta

Marcatori: 16'pt Di Giorgio (S), 19'pt Rossi (B), 2'st Lachowicz (S), 35'st e 40'st Sorrentino (B)

Vittoria in rimonta del Benevento che all'Avellola ha piegato lo Spezia col punteggio di 3-2. Decisiva una doppietta di Sorrentino, il quale è stato chiamato a dare man forte alla Primavera per via dell'assenza per squalifica di Perlingieri. Il risultato lo hanno sbloccato gli ospiti dopo sedici minuti, grazie a una marcatura di Di Giorgio. Il pareggio sannita è arrivato tre minuti dopo con Rossi. Nella ripresa, dopo due giri di lancette, Lachowicz ha riportato lo Spezia in vantaggio. A dieci minuti dalla fine si è scatenato Sorrentino, il quale ha realizzato due reti nell'arco di cinque punti, permettendo al Benevento di andare in avanti col punteggio e di portare a casa tre punti molto importanti. Considerata la vittoria del Cesena col Monopoli, la truppa di Rocco resta al secondo posto. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Bari in trasferta.