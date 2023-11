Primavera, da 0-3 a 3-3: clamorosa vittoria sciupata dal Benevento a Bari Delusione dei giallorossi per il pari maturato in terra pugliese

Bari-Benevento 3-3

Bari: Pellegrini L., Tatullo, Motta (37'st Campanelli), Memeo, Dachille, Natuzzi, Lops, Leone (33'st De Marzo), Akpa-Chukwu, Colangiuli, Lombardo (11'st Patierno). A disp.: Ditoma, Cappellari, De Pinto, Nacci, Taouri, Beniti,, Dell'Olio, Pellegrini D.. All.: Giampaolo

Benevento: Nunziante; Di Martino (44'st Francescotti), Ciurleo, Avolio (1'st Eletto), Panzarino, Viscardi, Pengue (33'st Politi), Donatiello (1'st Polverino), Sorrentino, Carriola, Rossi (16'st Di Serio). A disp.: Palma, Guerra, Esposito, Festino, Fierro, Fastiggi. All.: Rocco

Arbitro: Madonia di Palermo. Assistenti: Minafra di Roma 2 e Cozzuto di Formia

Marcatori: 7'pt e 30'pt Sorrentino (Bn), 14'st su rig. Rossi (Bn), 18'st Akpa Chukwu (Ba), 27'st su rig. Lops (Ba), 39'st Patierno (Ba)

Note: Espulso Pellegrini al 45'st

Grandissima amarezza da parte della Primavera del Benevento. I giallorossi hanno affrontato questa mattina il Bari, approcciando alla sfida da grande squadra: dopo sette minuti, Sorrentino ha portato la Strega in vantaggio. La punta sannita ha raddoppiato al 30', permettendo alla sua formazione di andare negli spogliatoi avanti di due reti. Nella ripresa, dopo quattordici minuti di gioco, è arrivato il tris firmato da Rossi su calcio di rigore. La partita sembrava essere in cassaforte, ma il Bari ha compiuto l'impresa: prima ha accorciato le distanze con Akpa Chukwu, poi un calcio di rigore di Lops l'ha rimesso in partita al 27'. La rimonta si è perfezionata al 39', quando Patierno ha messo a segno il gol del definitivo 3-3. Delusione massima per il Benevento che, con una vittoria, avrebbe potuto agganciare il primo posto in classifica, considerato il concomitante pareggio del Cesena sul campo della Virtus Entella. La truppa di Rocco tornerà in campo il prossimo 25 novembre, quando sarà di scena sul campo del Napoli.,