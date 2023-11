Benevento, gli impegni del settore giovanile: la Primavera in casa del Napoli Big match per la truppa di Rocco a Cercola. L'under 17 punta il primato

Comincerà domani l'intenso weekend del settore giovanile del Benevento Calcio. A dare il via alle danze sarà la Primavera di Dario Rocco che affronterà il Napoli in trasferta. La sfida si giocherà a Cercola, con inizio fissato alle 14:30. Impegni in trasferta, invece, per le formazioni under 17 e 15 che se la vedranno contro i pari età del Pineto, rispettivamente alle 15:30 e alle 13:30. Impegno casalingo per l'under 16 che ospiterà all'Avellola la formazione della Fermana.

Classifica Primavera 2: Cesena e Perugia 18, Benevento 17, Palermo e Pisa 16, Virtus Entella e Napoli 12, Cosenza 11, Spezia, Ternana e Bari 10, Ascoli 9, Pescara 7, Monopoli 6, Salernitana 5, Crotone 4.

Classifica under 17: Ancona 21, Benevento 19, Pescara, Latina e Perugia 16, Arezzo e Monterosi 15, Cerignola 14, Foggia 10, Gubbio 8, Casertana, Fermana e Pineto 6. Racanatese 5, Vis Pesaro 4.

Classifica under 16: Perugia 19, Ancona 16, Avellino 14, Turris 13, Benevento 12, Pescara 10, Juve Stabia 9, Taranto 8, Arezzo 5, Fermana 4, Sorrento e Vis Pesaro 3.

Classifica under 15: Perugia 22, Arezzo 21, Pescara 19, Monterosi 17, Foggia 16, Latina 14, Benevento e Cerignola 13, Pineto e Ancona 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 6, Recanatese 5, Casertana 4, Fermana 0.