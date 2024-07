Benevento, idea Floro Flores per la panchina della Primavera Ribaltone nel vivaio giallorosso dopo l'addio di Rocco

Dario Rocco non è più l'allenatore della Primavera. Il tecnico, reduce da una stagione in cui ha sfiorato la promozione, ha accettato la corte del Napoli. Il Benevento, che lo aveva confermato per la nuova annata, non si è fatto trovare impreparato dopo la comunicazione pervenutagli dallo stesso Rocco. In pole position per sostituire l'ormai ex giallorosso c'è Antonio Floro Flores che potrebbe nelle prossime ore firmare con il club di via Santa Colomba. Diego Palermo ci sta riflettendo di concerto con il presidente Vigorito, ma non è da escludere che l'annuncio possa avvenire a stretto giro.

Floro Flores ha guidato la formazione under 17 del Giugliano nella stagione appena conclusa, con cui ha chiuso al terzo posto la stagione regolare. Il cammino dei gialloblù si è interrotto agli ottavi di finale, quando è arrivata l'eliminazione proprio contro il Benevento. In passato, Floro Flores ha guidato anche le formazioni giovanili di Casertana e Paganese, oltre a maturare delle esperienze nel campionato di Eccellenza con Frattese e Angri. Lunghissima è stata la carriera da calciatore, con quasi 500 presenze tra Serie A e B.