Primavera, successo del Benevento a La Spezia: Francescotti firma la rimonta Importante vittoria conquistata dai giallorossi prima della sosta

Spezia-Benevento 1-2

Spezia: Tortorella; Nicolai (43'st Tognoni), Baldetti, Lorenzelli, Bertoncini, Piras, Viola (26'st Martinelli), Felici (19'st Franchetti Rosada, Di Giorgio (19"st Fontanarosa), Piccioli, Ferrazza (26'st Brio). A disp.: Leonardo, Fantinati, Rolla, Ebano, Kalushi, Marchini, Vicari. All.: Terzi

Benevento: Giangregorio; Fastiggi, Polverino, Eletto, Guerra (43"st Marrone), Nonga, Politi (33'st Borrelli), Donatiello, Sessa (33'st Milucci), Francescotti, Balzano. A disp.: Verdicchio, D'Alessio, Masi, Mirashi, Festino, Rucci, Puca, Sasso. All.: Iezzo

Arbitro: Castellano di Nichelino. Assistenti: Montanelli di Lecco e Antonicelli di Milano

Marcatori: 10'pt Bertoncini (S), 18'st, 25'st Francescotti (B)

Vittoria di spessore conquistata dal Benevento in casa dello Spezia. I liguri erano a punteggio pieno prima di questa sfida e contro i giallorossi hanno trovato la prima sconfitta in campionato. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa dopo dieci minuti, quando Bertoncini ha sbloccato il risultato. Nella ripresa è salito in cattedra Francescotti che ha realizzato una importante doppietta, ribaltando lo svantaggio e permettendo al Benevento di conquistare tre punti d'oro. Nella prossima giornata, in programma il 19 ottobre, la Strega di Iezzo ospiterà la Ternana all'Avellola.

Primavera, i risultati della 4^ giornata:

Avellino-Pisa 1-3

Bari-Ascoli 1-1

Frosinone-Ternana 1-0

Palermo-Cosenza 0-1

Perugia-Crotone 3-1

Pescara-Napoli 1-3

Salernitana-Monopoli 2-0

Spezia-Benevento 1-2

La classifica:

Frosinone 12

Pisa 10

Spezia 9

Cosenza 9

Benevento 9

Napoli 6

Pescara 4

Ternana 4

Salernitana 4

Avellino 4

Crotone 4

Perugia 4

Ascoli 4

Palermo 3

Monopoli 3

Bari 1