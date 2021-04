Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: titolare la sannita Cammarano Sabato allo Stadio Lanfranchi di Parma inizia il torneo della squadra azzurra

Dopo lo slittamento da febbraio ad aprile, il Sei Nazioni femminile è pronto ad iniziare anche per l’Italia. Le azzurre esordiranno sabato alle 15:00 allo Stadio Lanfranchi di Parma contro l’Inghilterra. Il responsabile tecnico Andrea Di Giandomenico ha comunicato le sue scelte e nel XV iniziale ci saranno anche le due ragazze campane che fanno parte del gruppo.

La veterana Lucia Cammarano, giocherà nel ruolo di tallonatore; mentre Giada Franco indosserà la maglia numero 7. Per entrambe è una grande occasione perché il tecnico ha riposto in loro grossa fiducia in un match molto importante. “Abbiamo una grande voglia di ritornare in campo e metterci nuovamente in gioco” ha spiegato Di Giandomenico. “Il Sei Nazioni è uno dei palcoscenici più importanti del mondo ovale e faremo il nostro esordio nell’edizione 2021 contro una delle squadre più in forma del panorama rugbistico internazionale. Il focus sarà incentrato sulla nostra prestazione cercando di giocare il nostro miglior rugby”.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

14 Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 14 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

12 Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

11 Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 75 caps) – capitano

10 Veronica MADIA (HBS Colorno, 19 caps )

9 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

7 Giada FRANCO (HBS Colorno, 17 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 45 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 22 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

2 Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 24 caps)

1 Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

A disposizione

16 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 58 caps)

17 Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

18 Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 16 caps)

19 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 23 caps)

20 Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

21 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

22 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

23 Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)