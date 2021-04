A Murrayfield Canna raggiunge quota 100 con le Zebre Nel 1° turno della Guinness PRO14 Rainbow Cup importante traguardo per il giocatore sannita.

Il cammino delle Zebre nella Guinness PRO14 Rainbow Cup, inizierà venerdì alle 21:15 a Murrayfield contro gli Scozzesi dell’Edinburgh Rugby. Sfida difficile e molto affascinante in un impianto che è tra i più belli al mondo per la palla ovale. Sarà un gran bel banco di prova per gli uomini di coach Michael Bradley che ha comunicato gli uomini che ha scelto per giocare l’esordio in questa nuova competizione. Ci sarà anche il sannita Carlo Canna che indosserà la maglia numero 10 delle Zebre con cui disputerà la sfida numero 100. Numeri importanti per il campione scuola IVPC Rugby Benevento che è ormai da anni un punto fermo della Franchigia che ha sede a Parma. Prima di lui solo otto atleti hanno superato le 100 presenze con le Zebre, si tratta di Andrea De Marchi, Guglielmo Palazzani, Dario Chistolini, Oliviero Fabiani, George Biagi, Giulio Bisegni, Andrea Lovotti e Tommaso Boni.

Ecco la formazione dello Zebre Rugby Club che sfiderà gli Scozzesi dell’Edinburgh Rugby nel 1° turno della Guinness PRO14 Rainbow Cup:

15. Michelangelo Biondelli* (23)

14. Pierre Bruno (26)

13. Federico Mori* (12) permit player del Rugby Calvisano

12. Enrico Lucchin* (20)

11. Gabriele Di Giulio* (45)

10. Carlo Canna (99)

9. Marcello Violi* (70)

8. Renato Giammarioli* (56)

7. Johan Meyer (98)

6. Potu Junior Leavasa (7)

5. Ian Nagle (23)

4. David Sisi (61) (Cap)

3. Eduardo Bello (61)

2. Massimo Ceciliani* (39)

1.Andrea Lovotti* (104)

A disposizione:

16. Giampietro Ribaldi (0) giocatore invitato del Rugby Viadana 1970

17. Daniele Rimpelli* (49)

18. Alexandru Tarus (14)

19. Leonard Krumov* (59)

20. Giovanni Licata* (38)

21. Nicolò Casilio* (17)

22. Antonio Rizzi* (19)

23. Jamie Elliott (45)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Giulio Bisegni, Tommaso Castello, Junior Laloifi, Maxime Mbandà*, Jimmy Tuivaiti, Giosuè Zilocchi*

Squalificati: Marco Manfredi

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Ben Whitehouse (Welsh Rugby Union)

Assistenti: Ben Blain (Scottish Rugby Union) e Ian Kenny (Scottish Rugby Union)

TMO: Mike Adamson (Scottish Rugby Union)