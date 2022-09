IVPC Rugby Benevento, trapela l’idea per abbattere le spese La società del presidente Palumbo studia una proposta per aiutare le società dilettantistiche.

Lo sport dilettantistico italiano non vive un momento facile. Dopo il lungo stop per la pandemia, la fuga di sponsor e di tanti praticanti soprattutto nell’attività di base, ora c’è un altro problema che le società stanno affrontando: gli aumenti di gas ed energia elettrica.

Spesso si dimentica che i club hanno delle spese fisse molto alte che incidono, in maniera notevole, sul budget annuale. Quando poi si parla di strutture outdoor le difficoltà sono ancora maggiori. La manutenzione dei terreni di gioco, delle tribune e di tutto quello che circonda il rettangolo verde tolgono tempo e soldi a chi è chiamato a guidare le società. Come fare per sopravvivere a questi continui aumenti che mettono a dura prova i club?

Nel Sannio, precisamente in casa IVPC Rugby Benevento, è nata l’idea, che non è solo una provocazione ma una vera e propria necessità, di proporre a tutte le altre società della zona di unire le forze usando una sola struttura per l’attività di base. E’ questo quanto è trapelato nelle ultime ore dallo Stadio Dell’Oste. Dirigenti e tecnici si sono riuniti e hanno studiato l’idea che sembra essere fattibile sia dal punto di vista logistico che tecnico.

Dopo questi confronti la proposta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni sulle scrivanie dei dirigenti di tutti le squadre di rugby di Benevento e della provincia. Progetto che ha l’obiettivo di abbattere i costi di gestione che troppo spesso sottraggono risorse importanti che potrebbero essere investite per far crescere i ragazzi. Ma questo potrebbe essere un punto di partenza anche per altri discorsi. Il rugby sannita ha blasone e potenzialità, peccato che spesso le difficoltà economiche costringono le società a non sfruttare al 100% il talento che si ritrovano tra le mani.