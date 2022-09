IVPC Rugby Benevento, al Dell’Oste un parco sportivo a disposizione della città La società ha recuperato gli spazi dove sono i campi polivalenti ed è pronta ad aprirli al pubblico.

Lo Stadio Dell’Oste, ex Pacevecchia, è da sempre un punto di riferimento del quartiere. Merito soprattutto dell’IVPC Rugby Benevento che negli anni ha custodito, modernizzato e curato la struttura, sicuramente una delle più belle e funzionali della città. Da oggi però c’è una grande novità. L’IVPC Rugby Benevento ha deciso di alzare l’asticella. Con impegno, sacrificio e un pizzico di sana follia che accompagna sportivi e sognatori, la struttura è pronta a diventare un vero e proprio parco sportivo.

Oltre al terreno di gioco, utilizzato dalle varie squadre della società, sono stati ripuliti e recuperati anche gli spazi sul piazzale principale con campi polivalenti dove giocare a calcetto, basket, pallavolo, tennis e badminton. Uno spazio dedicato soprattutto ai giovani, non solo quelli del quartiere ma dell’intera città e ovviamente della provincia che sottoscriveranno la tessera per usufruire di assicurazione e svolgere le attività in sicurezza. Uno sforzo, quello fatto dalla società guidata dal presidente Rosario Palumbo, che conferma ancora una volta l’impegno sociale di un gruppo di ragazzi, a cui sono stati trasmessi i veri valori del mondo dello sport, che continua a tendere la mano al prossimo.

Dopo una prima fase di normale rodaggio, l’IVPC Rugby Benevento cercherà di rendere sempre più fruibile la struttura a chi vuole fare sport anche con l’organizzazione di nuove iniziative che daranno lustro al quartiere e regaleranno la possibilità a tanti di ragazzi di avvicinarsi al mondo dello sport.

“Oggi inizia una nuova parentesi per lo Stadio Dell’Oste che da sempre è un punto di riferimento per il rugby. Dopo aver recuperato questi spazi e averli allestiti –spiega Palumbo- vogliamo dare spazio anche alle altre discipline e a chi vorrà praticarle in maniera amatoriale. E’ importante dare ai ragazzi degli spazi pubblici dove fare sport. Complimenti a tutti i volontari che hanno permesso, con il proprio lavoro, alla società di intraprendere questa nuova sfida”.

Dalla società fanno che la struttura, già impegnata e utilizzata da tempo negli orari mattutini dalle scuole, resterà aperta tutti i pomeriggi.