Ivpc Rugby Benevento, domenica da incorniciare: vincono la 1^ squadra e l'U16

L'Ivpc Rugby Benevento ha riportato un successo fondamentale per la salvezza andando a vincere 33 a 32 a Catania contro l'Amatori. Partita emozionante ed equilibrata che è stata vinta grazie ad una prova di carattere unita alla compattezza del XV sannita. Cinque le mete. messe a segno da F. Ciampa, Colantonio (2), Tretola e Cioccio con quattro trasformazioni di G Ciampa. Così è arrivato anche il punto di bonus e di conseguenza il distacco dal Perugia (vittorioso in casa contro il CUS Catania) è ora di 5 punti. La vittoria in trasferta mancava da oltre un anno ed è arrivata come una manna proprio nel momento cruciale della stagione. La squadra continua ad evidenziare notevoli progressi rispetto all'avaro girone di andata ed è pronta a disputare la volata finale nelle ultime quattro giornate di campionato.

La squadra Under 16 ha giocato a Rende la semifinale contro il CUS Catania vincendo per 25 a 14 (mete 3 a 2). Primo tempo di totale supremazia beneventana, sia in mischia che nel gioco alla mano, che si è chiuso sul 22 a 0 con mete al 5°, 13° e 35°: Nella seconda frazione il CUS Catania è riuscito ad imbrigliare i sanniti ed ha imbastito dei rapidi contrattacchi che hanno fruttato due mete trasformate. Nel finale un calcio di punizione segnato dal Benevento ha fissato il punteggio sul 25 a 14. Nella finale sud (che si disputerà il 14 aprile) il Benevento ritroverà i rivali del Napoli Afragola, già incontrati due volte nel girone campano-laziale di qualificazione. Sin ora un pareggio e una sconfitta. Nella bella che vale una stagione l'occasione per ottenere la vittoria che manca.