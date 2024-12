Rugby, schiacciante vittoria dell'Ivpc Benevento contro l'Hydra Sesto successo consecutivo per i sanniti guidati da Annibale Fusco

L’USR Benevento chiude con un’agevole vittoria il girone regionale inanellando la sesta vittoria su sei gare disputate. Pur con molte assenze dovute a cause varie, i sanniti hanno disposto a piacimento degli avversari dell’Hydra segnando 10 mete nei 60 minuti di durata della gara, interrotta in anticipo per sopravvenuta mancanza del numero minimo di giocatori nello schieramento dei padroni di casa. Sono andati a segno: Aliberti (3 mete), Tretola (3 mete), Cioccio, Cioffi, Pagnozzi, Carmine Russo. Tutte le trasformazioni (9 su 10 quelle centrate) sono state affidate al piede di Cioffi.

Intanto si va formando la griglia delle partecipanti al girone interregionale di fase 2. Per la Campania si sono qualificate IVPC Benevento e IV Circolo Benevento occupando i primi due posti del girone regionale. A completare il quadro saranno le due squadre pugliesi. La prima sarà il Santeramo in Colle che nell’odierno spareggio ha battuto il Terlizzi 43 a 14. La seconda squadra uscirà dallo spareggio del 15 dicembre tra Appia Brindisi e Bitonto. Il girone interregionale sarà disputato tra il 19 gennaio e il 23 marzo 2025, con formula all’italiana e gare di andata e ritorno. Le prime due classificate accederanno alle semifinali con le siciliane. Per le due vincenti si schiuderanno le porte della finalissima, in doppia gara, che designerà la società promossa alla serie B 2025-2026.

Di certo c’è che in questa stagione si giocheranno altri due derby cittadini e… che potrebbero non essere gli ultimi dell’annata.

Benevento: Marotta, Palumbo Emanuele, Russo Carmine, Ciampa Gianmaria, Caradente, Cioffi, Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Ciampa Francesco, Pagnozzi, Cioccio, Tretola (cap.), Pace,Colantuono. In panchina: Ranaldo, Pedicini. Allenatore: Annibale Fusco

Arbitro: Orazio Di Maio