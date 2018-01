Tabacchi F.lli Collarile SG Volley, vittoria di carattere La squadra sangiorgese ha iniziato bene il suo 2018

Tornano al successo le ragazze della Tabacchi F.lli Collarile Volley dopo lo stop subito nella trasferta di Casagiove prima della pausa natalizia. Una vittoria di carattere delle diavole rosse sangiorgesi che a questo punto del campionato non possono più permettersi passi falsi se vogliono ancora sperare di raggiungere posizioni nobili della classifica. Partono con il piede giusto le atlete sangiorsesi che concedono veramente poco alla formazione casertana la quale in realtà non ha mai destato troppe preoccupazioni nonostante le varie disattenzioni del secondo e terzo set.

“Era una partita importante, dovevamo vincere a tutti i costi e così è stato – ha dichiarato mister Iarrobino, al termine del match. Venivamo da una sconfitta non del tutto meritata in quel di Casagiove ed avevamo tanta rabbia dentro oltre che la necessita di tornare al successo per guadagnare posizioni in classifica. Stiamo lavorando veramente tanto e con molta dedizione per tentare di colmare le lacune che ancora ci portiamo dietro da inizio di campionato e che non ci hanno permesso di fare quel passo in più che possa portare ad essere una vera squadra. Sicuramente c’è sempre da migliorare, ma siamo qua per questo. La Società merita tanto e noi proveremo a non deludere. Ora pensiamo al delicato match di sabato prossimo dove affronteremo una vera e propria corazzata di questo girone, l’Olimpia SS Telesino”.

Il prossimo appuntamento quindi vedrà le diavole rosse impegnate a SS Telesino contro la locale formazione per una gara veramente impegnativa.