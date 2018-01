L'Accademia ospita la capolista Real Napoli Appuntamento alle 18:00 al PalaPArente per il derby campano

Domani pomeriggio la squadra giallorossa affronterà al Palaparente di Benevento il Real Volley Napoli, capolista del campionato, terzo e ultimo derby in programma. Si tratta di una gara difficilissima contro una squadra forte e ormai lanciata solitaria al primo posto della classifica in virtù della maggiore continuità mostrata finora.

L'Accademia arriva invece a questo appuntamento con una classifica deficitaria e pesante: terzultimo posto e cinque lunghezze da recuperare alla Coged Teatina Chieti per ricucire la distanza dalla quota salvezza rendono necessari punti per scalare posizioni in vista delle prossime settimane in cui le giallorosse dovranno far fronte a scontri diretti praticamente decisivi per le sorti del campionato. Per questo c'è grande attenzione anche al mercato che potrebbe regalare in extremis anche qualche rinforzo, le liste di trasferimento chiuderanno infatti venerdì 18 gennaio.

Il pre partita sarà preceduto dalla Giornata Sponsor dedicata alla Ram Consulting, primo appuntamento stagionale con i partner dell'Accademia Volley, dove sarà presentata la nuova divisa del libera completamente brandizzata proprio dall'azienda di consulenza beneventana.

La gara avrà inizio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dalla coppia Mancini - Martini.