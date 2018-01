Accademia Volley, ancora una sconfitta Solo un punto per le giallorosse penalizzate nel tie-break finale

Termina con una sconfitta il girone di andata dell'Accademia, superata nella tredicesima giornata del campionato di B2 femminile dalla Pallavolo Minturno con il punteggio di 3-2 (25-21, 25-27, 22-25, 25-19, 17-15).

Le giallorosse tuttavia recriminano per un finale di gara dove una clamorosa svista arbitrale pesa come un macigno sul 17-15 di un tie break dove l'Accademia si era trovata avanti 14-13, sarebbe stata vittoria. Ed invece le beneventane portano a casa solo un punto, seppur pesante in classifica, al termine di una partita molto combattuta e dove, a differenza delle altre uscite in trasferta, ci sono stati tanti segnali positivi. C'è sicuramete tanto amaro in bocca per l'esito della gara ma adesso, con una settimana in più per preparare la gara di Chieti, cresce la fiducia per il girone di ritorno.

Da segnale per l'Accademia l'esordio di Viscito e Florirdi, subentrate nel corso della serata, alla loro prima presenza con maglia giallorossa. Minturno mette in mostra una D'Angelo a dir poco sontuosa, vera trascinatrice e protagonista della vittoria, e porta a casa due punti pesantissimi in chiave salvezza, ora lontana un solo punto.