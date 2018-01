Volare, una vittoria per la salvezza Battuta per 3 a 0 la Volleyball Stabia

Ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie C di pallavolo femminile che si è chiusa con un successo per la Volare Benevento che ha battuto con il punteggio di 3-0 la Volleyball Stabia.

Una vittoria rotonda per le giallorosse di mister Antonio Poccetti che hanno così terminato la fase ascendente del torneo al decimo posto, raccogliendo dodici punti, frutto di quattro vittorie, di cui una al tie-break, e nove sconfitte, di cui una al quinto set.

Una prima parte della stagione che poteva sicuramente andare meglio. Dopo le iniziali otto sconfitte consecutive ed una situazione che sembrava non volgere al meglio, è giunta la svolta con la squadra che, dalla partita con l’Alma Volley, ha iniziato a collezionare successi che l’hanno portata fuori dalla zona pericolo.

Ora, l’obiettivo è quello di fare quanti più punti possibile per chiudere al meglio ed iniziare a programmare il futuro.

Venendo alla gara contro lo Stabia, coach Poccetti ha mandato in campo le schiacciatrici Martina Pisano e Mado Ulaj, le centrali Teresa Negrone e Letizia Russo con Giorgia Formato libero, Alessia Losco opposto e Roberta Mercurio palleggiatrice.

A disposizione le altre due palleggiatrici, Alessia Giusti e Maria Paola Pedicini, poi entrate nel corso dell’incontro, e la schiacciatrice Nausicaa Palombi. La storia della partita ha visto, nel primo set, la Volare partire con il freno a mano tirato.

Ne hanno approfittato le stabiesi che hanno recuperato lo svantaggio accumulato portandosi sul 17-17. Si è giocato così sul punto a punto. Sul 19-22 per lo ospiti, le giallorosse di casa hanno dato la spinta decisiva e, con un parziale di 6-0, hanno chiuso il set sul 25-22. Scampato il pericolo, la Volare ha giocato in scioltezza il secondo parziale.

Così, dopo un iniziale svantaggio, sul 6-9 le locali hanno iniziato a macinare gioco e punti ed a prendere il largo.

Il gioco, così, si è chiuso sul 25-16. Senza storie, il terzo set, dominato dall’inizio alla fine dalla Volare che, dall’iniziale 9-5, ha raggiunto subito il 22-9 e, quindi, il 25-13 finale. Insomma, sembra volgere al bello il tempo in casa giallorossa; la sosta permetterà, poi, il recupero di quelle atlete, Losco e Palombi su tutte, non al meglio della condizione e la maggiore integrazione nel gruppo dell’ultima arrivata Pedicini.

Di poche parole, ma visibilmente soddisfatto coach Poccetti. “Faccio - ha detto - i miei complimenti alle ragazze per la prestazione messa in campo in questa partita che era, comunque, uno scontro diretto in chiave salvezza.

Allo stesso modo, sono contento per il modo e l’impegno che stanno mettendo in queste settimane durante gli allenamenti. E’ questa la strada giusta, dobbiamo continuare così”. Un’analisi della partita, invece, l’ha compiuta l’opposto Losco. “Abbiamo avuto - ha raccontato - un brutto avvio, abbiamo sbagliato perché non c’eravamo con la testa. Poi, però, ci siamo guardate in faccia ed abbiamo dimostrato in campo tutto il nostro valore, abbiamo lottato e conquistato il set. Superato questo momento difficile, il resto della partita è stato più facile da affrontare, abbiamo diminuito gli errori e siamo stati più efficaci negli attacchi.

Per quanto riguarda la mia prestazione, sono nel complesso soddisfatta. Anche se ho commesso degli errori, in altri momenti della partita sono stata più lucida ed ho regalato punti importanti alla mia squadra nonostante avessi dei problemi alla spalla che mi hanno un po’ condizionata. Queste ultime partite hanno dimostrato la nostra voglia di lottare e di non mollare. E’ bastato un po’ di impegno in più ed una maggiore compattezza da parte nostra per ottenere quei risultati sperati. Ora, vogliamo continuare così e prenderci qualche soddisfazione in più in questo girone di ritorno.

Da un punto di vista personale, sono soddisfatta. Con mister Poccetti ho iniziato un tipo di lavoro che mi sta aiutando molto. Ci tengo a fare bene ed è sempre importante migliorarsi”.