Accademia a Terracina per continuare la rincorsa alla salvezza Giallorosse obbligate a vincere sul campo del fanalino di coda

Domani pomeriggio le giallorosse scenderanno in campo a Terracina (LT) contro la Futura Volley in una gara che potrebbe ulteriormente avvicinarle alla zona salvezza. Le laziali sono infatti ultime, unica squadra a non aver nemmeno centrato una vittoria in questa stagione, e quindi per l'Accademia l'occasione di portare a casa altri tre punti è davvero ghiotta. Sarebbe la terza vittoria nelle ultime quattro gare, il miglior trend stagionale per le giallorosse che potrebbero (sempre in caso di vittoria) beneficiare anche del risultato di Pallavolo Teatina - Minturno per accorciare dalla quintultima o, quantomeno, balzare al quartultimo posto.

Contro la cenerentola del girone, quindi, le beneventane sono chiamate a non prendere sotto gamba l'impegno ma a giocare con la stessa attenzione delle ultime settimane contro una squadra che, invece, giocherà solo per onorare fino alla fine un campionato che già sabato sera potrebbe sancirne la matematica retrocessione in serie C. La gara avrà inizio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dalla coppia Leopardi - Bianchini.