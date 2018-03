Super Accademia, la salvezza è un sogno possibile Le ragazze di coach Ruscello rimontano sotto di un set e conquistano i tre punti

L'Accademia stupisce ancora e supera anche la Virtus Orsogna (CH) al Palaparente di Benevento nella ventunesima giornata del campionato nazionale di serie B2 femminile con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-15, 25-19, 25-20).

In una giornata chiave per le sorti del proprio campionato, le giallorosse rispondono con una partita di grande sostanza e determinazione, esattamente come doveva essere per una squadra assetata di punti. Come due settimane fa nel derby, il primo set scuote nuovamente le ragazze di mister Ruscello che, sotto 0-1, ingranano poi la quarta dominando il resto della partita. Padua e Dell'Ermo in grande serata, ma è tutta la squadra a mostrare una crescita evidente rispetto alle scorse settimane.

Le buone notizie, tuttavia, per l'Accademia non finiscono qui: la concomitante sconfitta interna della Pallavolo Teatina contro l'Antoniana Pescara regala alle beneventane il sorpasso in classifica proprio ai danni delle teatine, al termine di una clamorosa rimonta. Con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, infatti, l'Accademia ha azzerato il gap in classifica e adesso può giocarsi lo sprint finale con la consapevolezza di poter dire ancora la sua.

Brutta gara per Orsogna, dopo un buon primo set. La squadra ha provato ugualmente a rimanere in partita ma è sempre venuta meno nei momenti decisivi della partita, subendo la maggiore voglia di vincere dell'avversario.