Tabacchi F.lli Collarile Volley, vittoria contro il Cus Napoli Le sannite si sono imposte per 3 a 1 vendicando la sconfitta subita nel match d'andata

Una buona gara per le ragazze della Tabacchi F.lli Collarile Volley che nella ventunesima giornata di campionato di serie C si aggiudicano il match contro CUS Napoli vendicando così la sconfitta subita nel girone di andata. Partono bene le “diavole rosse” sangiorgesi, che per l’occasione hanno dovuto rinunciare alla forte centrale Rosita Sabato causa un lieve infortunio, imponendo sin dalle prime battute il loro ritmo alle ospiti con un ottimo approccio alla gara per dimostrare la loro superiorità. I parziali (25-19, 25-19, 18-25, 25-16) sono la chiara testimonianza di come la partita sia stata gestita in scioltezza dalle biancorosse sannite, le quali a parte un calo di concentrazione nel terzo set, hanno tenuto sempre sotto controllo la situazione.

«Abbiamo vinto 3-1 contro una formazione agguerrita - ha dichiarato mister Iarrobino alla fine del match- Le ragazze sono entrate in campo determinate e hanno concesso poco alle nostre avversarie. A parte il terzo set, dove c’è stato un calo, la partita è stata gestita bene nonostante l’assenza della Sabato, ma chi ha giocato al suo posto si è ben comportata. Veniamo da un periodo non bellissimo e questa vittoria era fondamentale per riportare un po’ di fiducia nell’ambiente. Ora ci concentreremo sul memorial “Mariella Ianora” organizzato dalla ASD Città di Montoro e sarà l’occasione anche per lanciare qualche giovanissimo prodotto del nostro settore giovanile».