Covid: giù numero contagiati, aumentati posti in ospedale 1312 nuovi casi, sempre alto il numero dei deceduti

Cala numero dei contagiati, ma con meno tamponi in Campania. Aumentano i posti a disposizione in ospedale, sia per terapia intensiva si di deganza complessivi. Sempre alto, purtroppo, il numero di deceduti.

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 1.312

di cui:

- Sintomatici: 67

- Asintomatici: 1.245

Tamponi del giorno: 10.205



Totale positivi: 28.724

Totale tamponi: 789.087



?Deceduti del giorno: 12 (*)

Totale deceduti: 534



Guariti del giorno: 156

Totale guariti: 8.732

?Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 227?

Posti letto di terapia intensiva occupati: 91

Posti letto di degenza complessivi: 1100

Posti letto di degenza occupati: 946

??

(*) Deceduti tra il 13 e il 19 ottobre, ma registrati ieri