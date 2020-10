Coronavirus: 20 contagi in Eav, 27 in quarantena "Servizio di trasporto garantito solo grazie a senso di responsabilità dei dipendenti"

Colpisce anche l'azienda di trasporto campano il coronavirus, creando difficoltà nell'erogazione di un servizio essenziale per la cittadinanza in un momento difficile. Ci sono 20 casi di Covid-19 tra i dipendenti dell'Eav, holding regionale del trasporto pubblico. Altri 27 sono in isolamento fiduciario. "Il servizio viene garantito solo grazie al senso di responsabilita' dei lavoratori", precisa l'azienda, che spiega di aver potenziato ulteriormente l'attivita' di screening sul personale.