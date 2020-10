Campania: Chiarimenti su divieto mobilità tra province La disposizione non si applica a cittadini abitualmente residenti o domiciliari in altre Regioni

"Con l'Ordinanza n.83 di oggi, e' stato tra l'altro confermato il divieto di mobilita' interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano. La misura e' finalizzata ad impedire la diffusione del virus da aree a maggiore intensita' di contagio ad aree della regione nelle quali ad oggi la situazione e' di minore gravita'. La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, ne' al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. Nelle attivita' di 'formazione' che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l'attivita' formativa, di training, nonche' gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovra' essere autocertificato sotto responsabilita' personale dell'interessato o, in caso di minori, dell'accompagnatore maggiorenne". Lo comunica l'Unita' di crisi Covid della Regione Campania.(ITALPRESS)