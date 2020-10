incidenti stradali, Campania record: in un anno 223 vittime E' il dato che emerge dal Focus dell'Istat sugli incidenti stradali nel 2019

"La Campania e' maglia nera in Italia per numero di morti della strada. Si sono verificati oltre 10mila incidenti stradali che hanno causato la morte di 223 persone e il ferimento di altre 15.067. E' il dato che emerge dal Focus dell'Istat sugli incidenti stradali nel 2019. Rispetto al 2018 c'e' un aumento del +8,3 per cento per quanto riguarda le vittime e del +2,9 per cento dei feriti. Un netta contrapposizione alla tendenza nazionale. La guida distratta e la velocita' troppo elevata insieme al mancato rispetto della distanza di sicurezza sono le prime tre cause di incidente. Occorrono sanzioni severe e controlli rigidi contro i criminali della strada". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. "Inasprire le regole e' un deterrente irrinunciabile. Tenuto conto dell'utilizzo schizofrenico del cellulare, non e' improbabile trovare alla guida gente di tutte l'eta' che conversa al telefono se non addirittura interagisce con i social. Un pericolo inaudito".