De Luca: Modello tedesco, chiudiamo per spegnere focolai Questa la linea da seguire secondo il governatore

Un lockdown in Italia sul modello dei provvedimenti presi dalla Germania. Questa la linea da seguire secondo Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, nel corso del suo tradizionale appuntamento via social per fare il punto sull'emergenza Coronavirus, ha fatto capire che la Regione si muovera' a prescindere dalle decisioni del governo centrale. Si pensa a un blocco totale delle attivita', fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, trasporti, agricoltura, agroalimentare, edilizia). "Ci fermiamo per un mese, per 40 giorni - spiega De Luca -. Come in Germania dove si chiude per spegnere i focolai. Poi se la situazione lo consente si riapre". (ITALPRESS).