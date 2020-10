De Luca: "Per terapie intensive è emergenza" Poi l'invito ai cittadini a rivolgersi ai soli centri accreditati dalla Regione

"Ci contestavano di aver aperto gli ospedali modulari senza malati, ora abbiamo 120 posti di terapia intensiva ma non basteranno: nel giro di pochi giorni non reggeremo". Lo ha detto Vincenzo De Luca nel corso del suo punto settimanale sull'emergenza Coronavirus. "Saranno garantite le prestazioni salvavita ma le cose secondarie vanno evitate - spiega il governatore della Campania -. Chiedo ai medici di medicina generale di aiutarci a filtrare i pazienti con pochi sintomi che devono restare a casa in isolamento domiciliare e sara' necessario coinvolgere le strutture private, con convenzioni ad hoc, per consentire alle strutture pubbliche di dedicarsi ai pazienti piu' gravi". Una mano importante la Regione la sta avendo anche dai laboratori privati che salvo sporadiche eccezioni ("ci e' stato segnalato che su richiesta dei cittadini qualcuno non ha segnalato delle positivita', se ci sono laboratori che fanno questi giochi i titolari vanno in galera") stanno lavorando in maniera corretta un quarto dei tamponi giornalieri".

"Altra pratica scorretta riscontrata e' quella adoperata da qualche struttura che invece di fare il test molecolare fa quello rapido antigienico che e' piu' veloce ma non e' altrettanto affidabile. De Luca infine invita i cittadini a rivolgersi ai soli centri accreditati dalla Regione e promette un ulteriore incremento dei test: "Abbiamo tempi di attesa troppo lunghi per i risultati, ma nei prossimi giorni avremo a disposizione altre cinque macchine per fare tamponi".(ITALPRESS).