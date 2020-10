Napoli: centinaia in strada contro il coprifuoco di De Luca Un corteo spontaneo si è diretto verso Santa Lucia, momenti di tensione con le forze dell'ordine

A Napoli il coprifuoco non passa. A dimostrare che non è più il tempo dei balconi, delle canzoni e del lievito per le pizze sono le scene di una città in rivolta al primo coprifuoco. Emerge in queste ore e in maniera spontanea tutta l’insofferenza con le manifestazioni scattate stasera in tutta la città. Sono centinaia le persone che hanno deciso di radunarsi a Largo San Maggiore, nel cuore del centro storico di Napoli, davanti alla sede dell'Università Orientale per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown.

Da stamattina un passaparola social con un messaggio Che convocava per le “22 nella Piazzetta Orientale (Largo San Maggiore). Il tempo delle richieste è finito - sia legge nel messaggio - sappiamo che chi ci governa non ci ascolta. Abbiamo iniziato in cinquanta una settimana fa, ieri eravamo già in centinaia e stasera saremo molti di più. Contro il coprifuoco, contro leggi improvvisate, ed incoerenti, contro la negazione del diritto al lavoro, contro il mancato sostegno… PER LA LIBERTÀ!!! Non è una manifestazione di categoria, ma LA PROTESTA DEL POPOLO”.

Alla manifestazione hanno risposto in tanti e quello che doveva essere un raduno si è trasformato in un corteo che ha sfilato fino a Santa Lucia dove sono in corso degli scontri con le forze dell’ordine.

I manifestanti, autoconvocatisi sui social, hanno mostrato uno striscione con la scritta "Tu ci chiudi, tu ci paghi", attaccando il governatore campano Vincenzo De Luca e il governo Conte con cori di protesta.

La scritta "A salute è a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe" campeggia su un altro striscione tra i fumogeni che sono stati accesi.

Nei pressi del palazzo della Regione a Santa Lucia sono scoppiati dei veri e propri scontri tra manifestanti e polizia. I manifestanti muniti di fumogeni e petardi sono entrati in contatto con gli agenti in tenuta antisommossa. Le scene sono quelle tipiche degli scontri degli ultras che probabilmente sono presenti con le loro formazioni all’interno del corteo. In questo momento non si è sedata ancora la protesta e a Santa Lucia ci sono ancora assembramenti e contestazioni anche violente, con lancio di oggetti, incendio di cassonetti e utilizzo di fumogeni e petardi. La polizia sta provando a far rientrare la situazione

La pazienza sembra dunque finita e le misure che a marzo e aprile furono accettate e rispettate sembrano oggi non per essere una realtà. La diretta Facebook di De Luca questa volta è stata davvero esplosiva e intanto la prima notte di coprifuoco è già saltata.