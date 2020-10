Covid: altri 2761 casi in Campania. Numero morti supera 600 238 casi solo ad Arzano. Ci sono anche oltre 500 guariti

Ancora numeri altissimi in Campania per i contagi da coronavirus: 2761 casi, di cui 238 solo ad Arzano come da screening. Aumentano anche i decessi: 20, che portano il totale a oltre 600 da inizio epidemia.

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 2.761 (*)

di cui:

Asintomatici: 2.649

Sintomatici: 112

Tamponi del giorno: 14.781



Totale positivi: 43.355

Totale tamponi: 886.553



?Deceduti: 20 (**)

Totale deceduti: 607



Guariti: 575

Totale guariti: 9.907

* Di cui 238 da screening sul comune di Arzano



** Deceduti tra il 16 e il 26 ottobre

?Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227?

Posti letto di terapia intensiva occupati: 140

Posti letto di degenza attivabili: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.210