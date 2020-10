Antonio Coppola eletto Presidente ACI della Campania Al primo posto: stabilire rapporti proficui con la Regione

Il presidente dell'ACI Napoli, Antonio Coppola, è stato confermato all'unanimità, presidente del comitato regionale degli automobile club della Campania, nonché rappresentante della Campania in seno al consiglio generale dell'ACI. Vice Presidente è stato eletto il presidente dell'automobile club di Avellino, Stefano Lombardi.

Compito del comitato regionale è quello di stabilire rapporti proficui con la regione e gli altri organismi regionali in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico, tenuto conto che, nella sola Campania, circolano 4.642.474 veicoli, pari ad un densità di 80 veicoli ogni 100 abitanti (in Italia è di 87 su 100).

"Sono lusingato di questa conferma - ha detto Antonio Coppola - che esprime un unanime riconoscimento per l'impegno profuso, in tutti questi anni, a favore di una mobilità responsabile che non guardi, cioè, solo ai diritti, ma anche ai doveri dei cittadini e, ancor più, dei pubblici decisori che, per primi, devono dare il buon esempio".