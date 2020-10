Migranti, 266mila in Campania, soprattutto dell'est Ma diminuisce del -40,5% la percentuale di coloro che vengono accolti in strutture regonali

Gli stranieri residenti in Campania sono 266.753 e rappresentano il 4,6% della popolazione residente. Nel 2019, 1.786 persone in piu' sono arrivate sul territorio regionale, lo 0,7% rispetto all'anno precedente, un valore in linea con quello nazionale. Ma diminuisce fortemente (del -40,5%) la percentuale di coloro che vengono accolti in strutture regionali: sono 7.117 persone, tra residenti nei Cas e ospitati grazie alle rete Siproimi che in Campania viene gestita da 76 Comuni.

Si tratta di progetti che hanno consentito di rivitalizzare alcuni territorio: un esempio su tutti e' la rete dei "Piccoli comuni del welcome" in provincia di Benevento, un'iniziativa che tenta di dare una risposta a due diverse esigenze: l'accoglienza delle persone migranti e lo spopolamento delle aree interne.

È quanto emerge dal dossier statistico Immigrazione 2020, realizzato da centro studi e ricerche IDOS in partenariato con Confronti e presentato oggi. Gli stranieri presenti sul territorio campano provengono da ben 170 nazioni diverse, ma c'e' una netta prevalenza di Ucraina (43.397; 16,3%), Romania (42.850; 16,1%), Marocco (23.167; 8,7%), Sri Lanka (18.598; 7,0%), Cina (13.152; 4,9%), Bangladesh (11.051; 4,1%), Polonia, Nigeria, India, Bulgaria, Albania e Pakistan.

olo le prime sei hanno almeno 10mila residenti e insieme rappresentano piu' del 50% dei residenti stranieri. La provincia di Caserta registra sia la percentuale di stranieri piu' elevata sul totale della popolazione residente (5,4%), mentre le province di Avellino e Benevento si confermano quelle con una minore presenza di residenti stranieri. In regione le acquisizioni di cittadinanza sono piu' che raddoppiate nell'arco di dieci anni, passando da 1.271 a 3.121. Nel 2019, il numero di stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana e' aumentato di 3.121 unita' (+23,0% rispetto al 2018), un incremento superiore a quello nazionale. Per quanto riguarda i permessi di soggiorno in Campania, ne sono titolari 172.607 cittadini non Ue. Nel 2019 sono stati rilasciati 11.563 nuovi permessi di soggiorno, il 48,7% dei quali per motivi familiari (5.633), il 26,3% per motivi di protezione internazionale ed ex umanitari (3.044), l'8,6% per motivi di lavoro (944) e il 5,1% per studio (587).

Gli stranieri che lavorano in Campania sono il 7,4% della popolazione (su un totale di 1,6 milioni di lavoratori) mentre rappresentano il 5,9% dei disoccupati. In sostanza il tasso di attivita' e di occupazione degli stranieri e' piu' alto di quello dei campani, mentre gli stranieri disoccupati presenti in Campania sono meno (in termini percentuali) rispetto agli italiani. È quanto emerge dalla trentesima edizione del Dossier statistico immigrazione 2020 curato da Idos e Confronti.