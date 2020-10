Covid, nuovo record in Campania: 3.669 casi I guariti di oggi sono 275

Crescono ancora con un nuovo record i positivi al Covid in Campania: oggi 3.669 su 20.860 tamponi processati. Ieri erano stati 3.186 positivi su 18.650 tamponi. Ancora i dati di oggi vedono fra i positivi 3.477 asintomatici e 465 sintomatici. I deceduti sono 14 per un totale di 673. Il totale dei positivi in Campania sale a 55.740, il totale dei tamponi effettuati 958.834. I guariti registrati oggi sono 275 su un totale di 11.337.