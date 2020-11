Covid, percentuale record in Campania: positivo 21,5% tamponi Terapie intensive verso saturazione: da domani saranno attivati altri posti

Tocca una percentuale record, il 21,5 per cento, il rapporto tamponi-positivi in Campania. Secondo i dati dell'Unita' di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, i nuovi positivi sono stati 2.971 (di cui 101 sintomatici) su 13.801 tamponi. Ventiquattro le nuove vittime. L'unica buona notizia e' il numero dei guariti, ben 998. In forte affanno resta il sistema ospedaliero regionale. Sono occupati 227 posti letto di terapia intensiva Covid su 243, quindi sara' necessario attivarne altri (le terapie intensive disponibili complessivamente in Campania sono 580). I letti di degenza occupati sono 1.497 su 1.940 posti attivabili. Si lavora quindi a ritmo incessante per trovare nuove sistemazioni ai pazienti Covid. Parte da domani l'apertura dei posti letto covid19 nelle cliniche private a Napoli. Alla manifestazione di interesse dell'Asl Napoli 1 hanno risposto alcune strutture e dopo le verifiche e' stata approvata la creazione di reparti per i pazienti affetti da coronavirus e che vanno ricoverati in degenza ordinaria. Da domani, si apprende dall'Asl Napoli 1, vengono attivati 40 posti letto alla Casa di Cura Villa Angela che si trova in via Manzoni e 90 posti letto nella clinica Santa Patrizia a Secondigliano. Lo step successivo riguardera' invece l'Hermitage in via Cupa Tozzoli, nella zona del Bosco di Capodimonte, che attivera' 60 posti letto di degenza ordinaria dal 23 novembre. Oggi l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e' stato svuotato dei pazienti che erano ricoverati e dall'11 novembre riaprira', accogliendo solo pazienti positivi al covid. L'operazione di trasformazione del nosocomio va avanti, sotto la guida di Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1. "In questi giorni - spiega Verdoliva - sono in corso alcuni piccoli lavori per assicurare la piena sicurezza di pazienti e medici nel nuovo ospedale covid e parallelamente medici e infermieri stanno svolgendo un corso di formazione sulle procedure per affrontare il virus sotto la guida del professore Franco Faella". Faella, ex direttore del dipartimento di epidemiologia dell'ospedale Monaldi, ora in pensione, prosegue dunque la sua collaborazione con l'Asl nella lotta al covid dopo essersi occupato della trasformazione in covid center del Loreto Mare. L'ospedale San Giovanni Bosco e' stato trasformato in covid center per sfruttare appieno tutte le specialistiche e poter quindi curare pazienti positivi con sintomi e altre patologie. Ci saranno in tutto 89 posti letto: 40 degenze ordinarie covid19, 12 posti di ginecologia e ostetricia dove si potra' partorire se positivi, 6 di ortopedia, 12+4 di cardiologia con emodinamica, 15 posti di chirurgia vascolare, generale e neurochirurgia. Tutti i pazienti saranno covid positivi