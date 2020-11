Covid: 4.309 nuovi positivi e 15 morti in Campania Il bollettino odierno. 22.696 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore

4.309 nuovi positivi al Covid-19 in Campania su 22.696 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. E' quanto si apprende dall'ultimo bollettino aggiornato della Protezione Civile.

Sul totale dei contagiati, gli asintomatici sono 4.010, mentre i sintomatici 299. Gli ultimi guariti ammontano a 984 su 16.001. Sono 15 i morti per un totale di 811. Tamponi realizzati 22.696.

Cresce in Campania l'esigenza di posti letto nelle strutture ospedaliere che continuano ad essere riconvertite. In provincia di Caserta è stato già disposto l'allestimento di tendostrutture. Code interminabili anche oggi dinanzi ai pronto soccorso. Operatori sanitari allo stremo delle forze e forse il peggio deve ancora arrivare.

A Napoli la situazione più grave come ha affermato il sindaco Luigi De Magistris: "Soprattutto dal punto di vista sanitario è molto grave e ci preoccupa. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre mille contagi, i pronto soccorso sono presi d'assalto, gli ospedali sono al collasso, i reparti sono in affanno, ci sono persone che hanno difficoltà a ricevere cure presso la propria abitazione e le ambulanze non arrivano''.