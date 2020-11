Campania: zona rossa solo a Napoli e Caserta? Ipotesi al vaglio del ministero: Sannio, Irpinia e Salernitano sarebbero risparmiate dal lockdown

Zona rossa solo in alcune zone della Campania? E' possibile. Come noto oggi il Ministero della Salute si pronuncerà sulle misure di sicurezza da prendere nella regione, e dunque, lasciarla in zona gialla (poco probabile) o optare per un giro di vite assegnandole la zona arancione come fatto ieri per altre cinque regioni o addirittura la zona rossa.

Ma in queste ore si sta valutando un altro tipo di ipotesi: quella di optare per una diversa “zonizzazione” all'interno della stessa Regione. Ipotesi già paventata e auspicata anche dal sindaco di Benevento Mastella, d'altronde è evidente che la situazione di Napoli e Caserta è ben più grave di quella delle altre province, con le strutture ospedaliere nel capoluogo e nel casertano in difficoltà.

E dunque, alla fine si potrebbe avere uno scenario con Napoli e Caserta in zona rossa, e dunque con bar e ristoranti chiusi tout court e il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro o per urgenze da certificare, e Benevento, Avellino e Salerno che resterebbero in zona gialla.