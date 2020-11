La Campania è zona rossa Arriva l’ufficialità, il ministro Speranza firmerà in serata l’ordinanza

Ormai è ufficiale il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre.

Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Dopo un ricorrersi di voci e di comunicazioni non ufficiali e dopo che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, aveva in un video annunciato che il ministro Speranza lo aveva “notiziato in un telefonata” che la Campania stava per entrare tra le regioni rosse, arriva una sicurezza ufficiale.

Con la firma dell’ordinanza di questa sera da parte di Speranza, l’Italia si ritrova ad avere un territorio molto vasto in zona rossa, una situazione che assomiglia sempre di più al lockdown di marzo e aprile scorsi.