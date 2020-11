Covid: 4mila nuovi casi. e 40 morti in Campania Su oltre 25mila tamponi analizzati in un giorno

Sempre sopra i 4mila, ma in percentuale scende, come detto dal governatore De Luca, il numero di positivi in Campania. Sono oltre 25mila infatti i tamponi analizzati. Sale a 967, in virtù di altri 40 decessi, invece, il numero dei morti da inizio epidemia.

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 4.079

di cui:

Asintomatici: 3.570

Sintomatici: 509

Tamponi del giorno: 25.510



Totale positivi: 104.065

Totale tamponi: 1.221.582

?Deceduti: 40 (Deceduti tra il 7 e il 12 novembre novembre)

Totale deceduti: 967

Guariti: 878

Totale guariti: 19.878





?Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 183

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 2.153?