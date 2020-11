Covid. Verso proroga chiusura scuole in Campania L'ordinanza di De Luca scade domani. Ma è allo studio una nuova sospensione delle lezioni

Possibile che nelle prossime ore possa arrivare una proroga per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in Campania da parte del governatore De Luca. Come si ricorderà, infatti, l'attuale ordinanza che prevede la sospensione totale della didattica in presenza scade domani 14 novembre, e dunque dal 16 novembre le scuole della regione riaprirebbero i battenti, anche se, come sembra, la regione passerà dalla zona gialla alla zona rossa. In Zona Rossa, infatti, le lezioni in presenza sono previste per infanzia, elementari e prima media, mentre per le restanti classi si prevede la didattica a distanza.