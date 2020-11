Campania, le scuole riaprono ma solo prima elementare e asili Dal 24 novembre si riparte con la didattica in presenza per i piccoli studenti

Campania zona rossa, si torna in classe, ma non tutti. La scuola ripare per alcune classi. "Le attività in presenza dei servizi dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria in Campania riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni". Lo comunica l'Unità di Crisi della Campania. "Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l'Unità di crisi regionale all'unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza".

Ora dunque si attenderà il 24 novembre, saranno effettuati screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni . È opinione degli epidemiologi e dei tecnici che sono all'interno della task force decisionale della Campania che la riapertura degli istituti e la ripresa delle lezioni in presenza non sia un atto immune da rischi, anzi. Insomma, si prospetta una settimana di lavoro senza sosta per le aziende sanitarie locali che dovranno garantire rapide analisi per tutto il personale richiamato nelle classi e scuole per la didattica in presenza dei più piccoli studenti della Camapania.