Campania, è zona rossa: i negozi aperti e chiusi e i divieti Da oggi la zona rossa che resta in vigore fino al 4 dicembre

La pandemia da coronavirus sembra rallentare, ma resta alta l'allerta. Il presidente del consiglio superiore di Sanità Locatelli mostra un cauto ottimismo. Per Brusaferro, 'l'obiettivo immediato 'è ridurre rapidamente l'indice Rt sotto 1, per evitare di sovraccaricare i servizi sanitari'.

Intanto è entrata in vigore a mezzanotte l'ordinanza che porta in zona rossa Campania e Toscana e in zone arancioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.In Campania, dal 24 novembre, riprenderanno in presenza la scuola d'infanzia e per le classi prime elementari.

Ieri i nuovi casi sono stati 37.255 su 227.695 tamponi, 544 i morti.

Ecco un agile vademecum per rispettare le regole, per la zona Rossa, valide per la Regione Campania.



è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione Campania, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute, lavoro e istruzione

è vietato ogni spostamento anche all’interno del territorio del Comune di appartenenza. Si può uscire di casa solo in caso di assoluta necessità ed urgenza, per motivi di salute e di lavoro e istruzione;

restano CHIUSI i negozi al dettaglio;

Restano APERTI i negozi di alimentari, le farmacie, le edicole e altri negozi (come da sottostante elenco)

restano chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. E’ consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto

sono sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto

è consentito uscire per fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;

è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. (corsa, bicicletta, etc)



Scuole, ecco cosa cambia



Le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni. Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza.



I negozi che restano aperti

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

[Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazioneCommercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



Servizi per la persona che restano aperti



Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere