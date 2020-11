Scuola, in Campania si riparte: "Prima tamponi sui bambini" L'assessore regionale Fortini: così riapriremo asili e prime elementari

“La prima classe della primaria è quella che ha più difficoltà nella didattica a distanza, quindi cominciamo da loro e dalla scuola dell’infanzia, ma prima faremo lo screening, senza ansie e senza sottoporre i bambini a stress, se serviranno più giorni va bene”.

Così Lucia Fortini, assessore all’istruzione della Regione Campania illustra la ripartenza della prima classe della scuola primaria e degli asili fissata al 24 novembre.

“E’ un primo passo – spiega Fortini – ma chiaramente è su base volontaria, quindi l’unità di crisi valuterà i risultati dello screening, quanti bambini si sono sottoposti al tampone, quanti di loro sono positivi, poi si riaprirà. In caso di esito positivo andremo per gradi e riapriremo i laboratori degli istituti superiori tecnici, che in dad soffrono, poi andremo avanti con le altre classi della primaria progressivamente. Da domani mattina sarà attivo un numero verde per far partire il servizio. Si potranno fornire i propri dati e si sarà inseriti in una piattaforma, grazie alla quale si saprà dove recarsi e a che ora per essere sottoposti al tampone”.

Quello programmato in Campania sarà un ritorno in sicurezza e graduale in classe. L’assessore Fortini spiega: sottoporsi al tampone è una analisi, certo invasiva ma non impraticabile sui più piccoli. Così sapremo, conosceremo lo stato di salute dei più piccoli. Come amministrazione regionale non siamo mai stati contro la didattica in presenza, anzi. Sono arrivati ora 180mila tamponi per fare questo screening di massa, così da poter ripartire in presenza, almeno per far ripartire in classe le lezioni dei più piccoli delle prime elementari e degli asili”.

“Non stiamo facendo una manovra sulla pelle dei bambini- precisa Fortini -. Il Covid può essere contratto a qualsiasi età. Quindi si parte così: in piena e assoluta sicurezza. Non siamo tornati indietro rispetto a una scelta di rigidità iniziale. Ricordiamo la severità delle ordinanze regionali, particolarmente contestate nelle scorse settimane. Il nostro non è stato un passo indietro: la Regione Campania è zona rossa, confermiamo la sospensione in presenza per il nostro territorio. Ma la ripartenza per i più piccoli e studenti disabili avverà in sicurezza assoluta. La dad per gli asili e prime elementari è la più difficile, dove viene più stressato il diritto allo studio. Quindi ritorneranno in aula, previo screening sanitario, gli alunni di asili e prime elementari”.

Tamponi per bambini e familiari, dunque. “Non sarà una corsa contro il tempo, dobbiamo vivere con serenità e fiducia questo screening per poter procedere nella maniera più sicura”.