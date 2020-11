Campania: 4226 nuovi casi covid. Più di 1200 morti da marzo In percentuale si resta intorno al 15 per cento di positivi sui tamponi analizzati

Più tamponi, più casi, ma in percentuale si resta intotno al 15 per cento di positivi al covid in Campania in rapporto ai tamponi. Aumentano inoltre i guariti, i deceduti superano quota 1200

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 4.226

di cui:

Asintomatici: 3.633

Sintomatici: 593

Tamponi del giorno: 27.649



Totale positivi: 129.502

Totale tamponi: 1.383.104

Deceduti: 25

Totale deceduti: 1.217

Guariti: 1.395

Totale guariti: 29.293



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 201

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.244