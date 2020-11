Covid: numeri stabili in Campania. 3217 nuovi casi Rapporto positivi/tamponi stabile sotto il 15 per cento. 21 i decessi. 850 guariti

Stabile il numero dei casi covid in Campania: 3217 nuovi contagi su 24332 tamponi: meno del 15 per cento di positivi in base ai test analizzati. 21 i nuovi decessi

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 3.217

di cui:

Asintomatici: 2.976

Sintomatici: 241

Tamponi del giorno: 24.332



Totale positivi: 136.273

Totale tamponi: 1.432.128

Deceduti: 21 (*)

Totale deceduti: 1.270

Guariti: 850

Totale guariti: 31.522





Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 201

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 2.218