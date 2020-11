Scuole chiuse, Eav sospende abbonamenti gratuiti studenti Fa discutere il provvedimento adottato dalla società regionale

Niente lezioni in presenza: l'Eav sospende gli abbonamenti gratuiti per gli studenti. A comunicarlo e' lo stesso Ente autonomo Volturno, che in una nota informa come ''la validita' degli abbonamenti gratuiti studenti emessi dall'inizio della campagna per l'anno scolastico 2020/2021 e' sospesa fino alla ripresa delle lezioni in presenza o in sede''. ''Detti abbonamenti - fanno sapere ancora dall'Ente autonomo Volturno - non potranno essere utilizzati per gli spostamenti sui mezzi di trasporto pubblico ed i trasgressori verranno considerati sprovvisti di titolo di viaggio e sanzionati come da regolamento tariffario vigente''.