Covid: calano i casi, ma 78 nuovi decessin Campania 1764 nuovi contagi

Sembra scendere la curva dei contagi in Campania: cala il numero di tamponi, ma anche la percentuale di positivi sembra calare. Balzo in avanti per i decessi

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 1.764

di cui:

Asintomatici: 1.437

Sintomatici: 327

Tamponi del giorno: 13.744



Totale positivi: 140.195

Totale tamponi: 1.461.611

?Deceduti: 78

Totale deceduti: 1.387

Guariti: 2.344

Totale guariti: 35.957



?Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 201

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 2.274