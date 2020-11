Covid, 2022 contagi e 36 morti in Campania I dati dell'Unità di Crisi

Sono 2.022 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi diramato dall'Unità di Crisi. Si registrano altri 36 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 19.063 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,6 per cento. Dei 2.022 nuovi positivi, 161 sono i sintomatici e 1.861 sono gli asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 153.693, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 1.571.873.

Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania vengono riferiti i 36 decessi, 11 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 1.631. Sono 1.583 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 47.276.

Sono 183 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Il dato è in calo di 3 unità rispetto a ieri. Sono 656 i posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 2.165, uno in più rispetto al dato di ieri. I posti letto di degenza complessivamente disponibili in Campania tra posti letto Covid e offerta privata sono 3.160.