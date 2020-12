A16, chiusure notturne: ecco i percorsi alternativi Per lavori di cantierizzazione del viadotto "Boscogrande",

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire diverse attivita' quali lavori di cantierizzazione del viadotto "Boscogrande", indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva di riqualifica delle barriere bordo ponte del "Viadotto del Varco", ispezioni della galleria "Montemiletto" e di cantierizzazione del viadotto "Sabato", in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di lunedi' 7 alle 6:00 di martedi' 8 dicembre, saranno chiusi i tratti: Benevento e Avellino ovest, verso Napoli, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Irpinia nord", situata all'interno del tratto; Avellino est-Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto; dalle 22:00 di martedi' 8 alle 6:00 di mercoledi' 9 dicembre, sara' chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Avellino ovest, verso Napoli, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Irpinia nord", situata all'interno del tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto Benevento-Avellino ovest, verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, si potra' percorrere la SP136, la SS7 verso Pratola Serra/Avellino, proseguire in direzione di Avellino/Mercogliano e rientrare sulla A16 alla stazione di Avellino ovest; per la chiusura del tratto Avellino est-Benevento, verso Canosa/A14, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione Avellino est, si potranno seguire le indicazioni per Foggia/Benevento e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie, con rientro sulla A16 alla stazione di Benevento.

Per la chiusura del tratto Avellino est-Avellino ovest, verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, seguire le indicazioni per Atripalda/Avellino centro citta' e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie, proseguire in direzione di Avellino/Mercogliano e rientrare sulla A16 alla stazione di Avellino ovest; per la chiusura del ratto Benevento-Avellino est, verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, si potranno seguire le indicazioni per la SP136 e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie, con rientro sulla A16 alla stazione di Avellino est.