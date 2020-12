Covid Campania, 1552 positivi e 32 morti Cala l'indice di positività, quasi 20mila i tamponi

In Campania nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.552 nuovi casi di coronavirus (1.393 asintomatici e 159 sintomatici) a seguito di 19.313 tamponi effettuati (165.293 il totale). I morti invece sono stati 32, portando il numero complessivo a 1.990. 6 sono deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri I guariti sono stati 1.638 (totale a 62.060). In terapia intensiva si trovano ricoverati 155 pazienti, negli altri reparti sono invece 1.916.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 155

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.916