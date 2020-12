Pianeta carcere: Ciambriello presenta il report Mercoledì 9 dicembre in consiglio regionale a Napoli

Mercoledì 9 dicembre alle ore 11:00 il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero e il garante campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello, terranno una conferenza stampa presso la sala “Multimediale” al primo piano del consiglio regionale, isola F13, al Centro direzionale di Napoli,per la presentazione dell’opuscolo “Quaderni di Ricerca”, realizzato dall'ufficio del garante in collaborazione con l’osservatorio regionale sulla detenzione.

Questo report nasce con lo scopo di informare, in modo approfondito, su una realtà da sempre oggetto di pregiudizi che rendono necessaria una riflessione, quanto più estesa possibile, per una crescita civile che avviene anche promuovendo il miglioramento del sistema detentivo.

Per il garante regionale Ciambriello:“Quaderni di Ricerca, intende fornire spunti per sottolineare carenze e problematiche e aiutare la pianificazione, in sede politica, di proposte e leggi utili a garantire la tutela delle persone sottoposte a varie forme di privazione della libertà, sulla base di quanto ricercato e osservato. Uno strumento che rappresenta un momento di riflessione, che costringe a fare i conti con il carcere che viene quasi sempre rimosso."

Carcere e Covid-19,suicidi e affettività negata nelle carceri, minori e detenuti senza fissa dimora, le sezioni in questo numero.