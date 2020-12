IVPC 4.0 cerca Agente di Commercio Plurimandatario Per inserimento nel settore di vendita servizi Energia e Gas nel Sud Italia

IVPC 4.0 SRL RICERCA AGENZIE DI RAPPRESENTANZA E/O AGENTI PLURIMANDATARI INSERITI NEL SETTORE DELLA VENDITA DEI SERVIZI DI ENERGIA E GAS ~ CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, MOLISE E PUGLIA

IVPC 4.0, ESCo del gruppo IVPC, ha l’obiettivo di promuovere e realizzare interventi di efficienza energetica, generazione distribuita e sfruttamento delle energie rinnovabili per ridurre i consumi energetici e abbattere le emissioni climalteranti in atmosfera. Ha avviato l’attività di vendita di gas ed energia in co-branding con Duferco Energia SPA.

DESCRIZIONE MANDATO

IVPC 4.0 SRL, per implementazione organico, ricerca Agenzie di Rappresentanza e/o Agenti di Commercio Plurimandatari preferibilmente già inseriti nel settore della vendita dei servizi di energia e gas, efficientamento energetico e in generale dei servizi alle PMI, micro imprese e clienti domestici per estendere la propria rete di vendita nell’area del sud Italia (Campania, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia)

Requisito Fondamentale: Iscrizione ENASARCO.

Offriamo:



• Provvigioni adeguate ai migliori standard del settore all’acquisizione dei contratti e continuative per tutta la durata delle forniture;

• Premi a raggiungimento obiettivi;

• Formazione tecnica e commerciale per agevolare l’acquisizione di nuovi clienti;

• Strumenti informatici per la gestione della clientela, CRM dedicato

Inviare CV in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali a:

ufficio.commerciale@ivpc.com