Covid in Campania: 891 nuovi positivi e 11 decessi Il bollettino odierno dell'Unità di Crisi: 14.109 i tamponi processati

Resta stabile l'indice di positività del Coronavirus in Campania. Anche oggi, in regione meno di mille contagi. In calo anche posti letto in terapia intensiva occupati e decessi.

Questo il bollettino odierno dell'Unità di Crisi sulla situazione epidemiologica in Campania:

Positivi del giorno: 891 di cui:

Asintomatici: 782

Sintomatici: 109

Tamponi del giorno: 14.109

Totale positivi: 180.568

Totale tamponi: 1.908.017

Deceduti: 11 (*)

Totale deceduti: 2.571

Guariti: 1.104

Totale guariti: 94.031

* 4 deceduti nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 119

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.554

** Posti letto Covid e Offerta privata